Українець заблокував роботу громадського транспорту через те, що йому не вистачило місця в тролейбусі

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Інцидент стався у Запоріжжі, судячи з усього, через обмеження кількості людей в автобусі.

На опублікованих кадрах видно, що незадоволений чоловік перегородив шлях тролейбусу, в той час, як на зупинці стояли люди.

У мережі досить неоднозначно відреагувала на вчинок чоловіка. Багато розкритикували такі дії, але були і ті, хто виправдав його вчинок.

"Людям потрібно добиратися на роботу, учням в школу, в Садки везуть дітей....як їм бути коли маршрутки і автобуси просто проїжджають повз не беруть людей. Це не нормально!", " Потрібно більше автобусів. Тільки так можна вирішити це питання. Хоча людей поза автобусом теж можна зрозуміти", "ні собі, ні людям", - писали в коментарях під відео.

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