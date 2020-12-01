Украинец заблокировал работу общественного транспорта из-за того, что ему не хватило места в троллейбусе

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в Запорожье, судя по всему, из-за ограничения количества людей в автобусе.

На опубликованных кадрах видно, что недовольный мужчина перегородил путь троллейбусу, в то время как на остановке стояли люди.

В сети довольно неоднозначно отреагировала на поступок мужчины. Многие раскритиковали такие действия, но были и те, кто оправдал его поступок.

"Людям нужно добираться на работу, ученикам в школу, в садики везут детей....как им быть когда маршрутки и автобусы просто проезжают мимо не берут людей. Это не нормально!", " Нужно больше автобусов. Только так можно решить этот вопрос. Хотя людей вне автобуса тоже можно понять", "Ни себе, ни людям", - писали в комментариях под видео.

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