У Дніпрі госпіталізували дитину з травмою вуха
Про це повідомляє "Інформатор".
За даними журналістів, хлопчика доставили в лікарню імені прямо з уроку праці.
Як з'ясувалося, в його вусі застряг гачок для в'язання.
"Аж гидко": Молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
"Це жах": "Холостячка" Мішина жорстко підколола одного з учасників шоу, "примірявши" його обличчя
Найбагатша співачка України після хвороби розповіла про нову біду в родині: "Це сталося з моїм чоловіком…"
Команда лікарів швидко провела всі необхідні маніпуляції і призначила лікування. На цей час стан хлопчика в нормі.
Також стало відомо, що в лікарню імені Руднєва поступив з незвичайним захворюванням пальців стопи.
Раніше ми повідомляли, що в У Дніпрі дитина отримала 25% опіків тіла, ошпарившись окропом.
З необережності він перевернув на себе каструлю, що стояла на плиті.
У підсумку на дитину госпіталізували в лікарню.
Також ми повідомляли, що у Кропивницькому від ускладнень вірусу, який охопив Україну, померла 17-річна дівчина.
Вона довгий час страждала від цукрового діабету, а хвороба дала ускладнення.
За словами головного лікаря міської лікарні Олександра Артюха, медики ввели молодій пацієнтці дозу препарату "Актемра", однак це не допомогло і дорогий препарат за 1000 доларів її не врятував.
Нагадаємо, струмінь окропу з труби, що прорвала затопила квартиру і зварила пенсіонерку.
Як повідомляла Politeka, вулиці Харкова залило окропом: люди потрапили в пекельну пастку.
Також Politeka писала про те, яка Перша допомога при опіках в домашніх умовах.