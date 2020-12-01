У Дніпрі госпіталізували дитину з травмою вуха

Про це повідомляє "Інформатор".

За даними журналістів, хлопчика доставили в лікарню імені прямо з уроку праці.

Як з'ясувалося, в його вусі застряг гачок для в'язання.

Команда лікарів швидко провела всі необхідні маніпуляції і призначила лікування. На цей час стан хлопчика в нормі.

Також стало відомо, що в лікарню імені Руднєва поступив з незвичайним захворюванням пальців стопи.

Дівчинка купалася в Червоному морі без спеціального взуття, поранилася об Кораловий риф. У підсумку на нозі дівчинки і почала відмирати шкіра і процес некрозу перейшов на пальці стопи.

Раніше ми повідомляли, що в У Дніпрі дитина отримала 25% опіків тіла, ошпарившись окропом.

З необережності він перевернув на себе каструлю, що стояла на плиті.

У підсумку на дитину госпіталізували в лікарню.

Також ми повідомляли, що у Кропивницькому від ускладнень вірусу, який охопив Україну, померла 17-річна дівчина.

Вона довгий час страждала від цукрового діабету, а хвороба дала ускладнення.

За словами головного лікаря міської лікарні Олександра Артюха, медики ввели молодій пацієнтці дозу препарату "Актемра", однак це не допомогло і дорогий препарат за 1000 доларів її не врятував.

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