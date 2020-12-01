В Днепре госпитализировали ребенка с травмой уха

Об этом сообщает "Информатор".

По данным журналистов, мальчика доставили в больницу имени прямо с урока труда.

Как выяснилось, в его ухе застрял крючок для вязания.

Команда врачей быстро провела все необходимые манипуляции и назначила лечение. На данный момент состояние мальчика в норме.

Также стало известно, что в больницу имени Руднева поступил с необычным заболеванием пальцев стопы.

Девочка купалась в Красном море без специальной обуви, поранилась о коралловый риф. В итоге на ноге девочки и начала отмирать кожа и процесс некроза перешел на пальцы стопы.

Ранее мы сообщали, что в Днепре ребенок получил 25% ожогов тела, ошпарившись кипятком.

По неосторожности он перевернул на себя стоявшую на плите кастрюлю.

В итоге на ребенка госпитализировали в больницу.

Также мы сообщали, что в Кропивницком от осложнений вируса, который охватил Украину, умерла 17-летняя девушка.

Она долгое время страдала от сахарного диабета, а болезнь дала осложнения.

По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата "Актемра", однако это не помогло и дорогой препарат за 1000 долларов ее не спас.

Напомним, струя кипятка из прорвавшей трубы затопила квартиру и сварила пенсионерку.

Как сообщала Politeka, улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку.

Также Politeka писала о том, какая первая помощь при ожогах в домашних условиях.