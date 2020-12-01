В Днепре госпитализировали ребенка с травмой уха
Об этом сообщает "Информатор".
По данным журналистов, мальчика доставили в больницу имени прямо с урока труда.
Как выяснилось, в его ухе застрял крючок для вязания.
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Команда врачей быстро провела все необходимые манипуляции и назначила лечение. На данный момент состояние мальчика в норме.
Также стало известно, что в больницу имени Руднева поступил с необычным заболеванием пальцев стопы.
Ранее мы сообщали, что в Днепре ребенок получил 25% ожогов тела, ошпарившись кипятком.
По неосторожности он перевернул на себя стоявшую на плите кастрюлю.
В итоге на ребенка госпитализировали в больницу.
Также мы сообщали, что в Кропивницком от осложнений вируса, который охватил Украину, умерла 17-летняя девушка.
Она долгое время страдала от сахарного диабета, а болезнь дала осложнения.
По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата "Актемра", однако это не помогло и дорогой препарат за 1000 долларов ее не спас.
Напомним, струя кипятка из прорвавшей трубы затопила квартиру и сварила пенсионерку.
Как сообщала Politeka, улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку.
Также Politeka писала о том, какая первая помощь при ожогах в домашних условиях.