На Дніпропетровщині сталося смертельне ДПТ
Як передає Politeka.net, подробиці аварії розповіли на сайті ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Все сталося на автодорозі "Т-0401", між селищем Романки та селищем міського типу Покровське Покровського району.
За даними рятувальників, водій автомобіля "OPEL" не впорався з керуванням і злетів з дороги врізавшись в дерево. У салоні авто було дві людини: 23-річну пасажирку госпіталізували у вкрай важкому стані, а водія врятувати не вдалося.
Його без ознак життя рятувальникам довелося вирізати з пошкодженого транспортного засобу.
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Долар доб'є гривню остаточно, курс валют від НБУ різко змінився: чого чекати українцям
Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
Всього до надання допомоги залучено 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і зник.
За словами очевидця ДТП, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.
У Мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:
"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", " який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "затиснув дверима і проїхав кілька...".