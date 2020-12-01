На Дніпропетровщині сталося смертельне ДПТ

Як передає Politeka.net, подробиці аварії розповіли на сайті ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.



Все сталося на автодорозі "Т-0401", між селищем Романки та селищем міського типу Покровське Покровського району.

За даними рятувальників, водій автомобіля "OPEL" не впорався з керуванням і злетів з дороги врізавшись в дерево. У салоні авто було дві людини: 23-річну пасажирку госпіталізували у вкрай важкому стані, а водія врятувати не вдалося.

Його без ознак життя рятувальникам довелося вирізати з пошкодженого транспортного засобу.

Всього до надання допомоги залучено 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і зник.

За словами очевидця ДТП, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.

У Мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:

"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", " який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

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