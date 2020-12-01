На Днепропетровщине произошло смертельное ДПТ
Как передает Politeka.net, подробности аварии рассказали на сайте ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Все произошло на автодороге «Т-0401», между поселком Романки и поселком городского типа Покровское Покровского района.
По данным спасателей, водитель автомобиля "OPEL" не справился с управлением и слетел с дороги врезавшись в дерево. В салоне авто было два человека: 23-летнюю пассажирку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а водителя спасти не удалось.
Его без признаков жизни спасателям пришлось вырезать с поврежденного транспортного средства.
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Всего к оказанию помощи привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что в Днепре на Игрени маршрутчик сбил собаку и скрылся.
По словам очевидца ДТП, водитель видел животное, но все равно совершил наезд.
В сети уже поднялась волна негодования из-за случившегося:
"Срочно нужно звонить в полицию", "Какой ужас.. водителя себе часто позволяют так делать, типа отбежит собака можно не останавливаться..", "Мог остановится, ибо объехать, дорога была пустая. Не посчитал нужным. А завтра на месте собаки будет ребенок (не дай Бог конечно)", - писали под постом мужчины.
Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".
Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".