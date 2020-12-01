Під Дніпром чоловік пограбував 11-річну дитину

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, хлопчик прямував в магазин коли до нього підбіг чоловік і вирвав з рук сумку в якій знаходилися гроші і мобільний телефон.



Сталося все серед білого дня в місті Кам'янське.

Після дзвінка мами потерпілого, поліцейським за 30 хвилин вдалося знайти злочинця. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Зараз вирішується питання про міру перетину для 22-річного чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському Дніпропетровської області промишляв серійний злодій. Чоловік вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація.