Під Дніпром чоловік пограбував 11-річну дитину
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, хлопчик прямував в магазин коли до нього підбіг чоловік і вирвав з рук сумку в якій знаходилися гроші і мобільний телефон.
Сталося все серед білого дня в місті Кам'янське.
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Після дзвінка мами потерпілого, поліцейським за 30 хвилин вдалося знайти злочинця. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. Зараз вирішується питання про міру перетину для 22-річного чоловіка.
Як розповів син жертви, двоє невідомих жінок втерлися в довіру до його мами в селі Весела Іванівка і вкрали всі гроші.