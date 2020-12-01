Под Днепром мужчина ограбил 11-летнего ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, мальчик направлялся в магазин когда к нему подбежал мужчина и вырвал из рук сумку в которой находились деньги и мобильный телефон.



Произошло все сред бела дня в городе Каменское.

После звонка мамы пострадавшего, полицейским за 30 минут удалось найти преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о мере пересечения для 22-летнего мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области промышлял серийный вор. Мужчина выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация.