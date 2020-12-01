Под Днепром мужчина ограбил 11-летнего ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, мальчик направлялся в магазин когда к нему подбежал мужчина и вырвал из рук сумку в которой находились деньги и мобильный телефон.
Произошло все сред бела дня в городе Каменское.
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После звонка мамы пострадавшего, полицейским за 30 минут удалось найти преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о мере пересечения для 22-летнего мужчины.
Как рассказал сын жертвы, двое неизвестных женщин втерлись в доверие к его маме в селе Веселая Ивановка и украли все деньги.