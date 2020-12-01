Под Днепром мужчина ограбил 11-летнего ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, мальчик направлялся в магазин когда к нему подбежал мужчина и вырвал из рук сумку в которой находились деньги и мобильный телефон.

Произошло все сред бела дня в городе Каменское.

полиция, украинцы, маски, штрафы

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После звонка мамы пострадавшего, полицейским за 30 минут удалось найти преступника. Им оказался ранее судимый местный житель. Сейчас решается вопрос о мере пересечения для 22-летнего мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области промышлял серийный вор. Мужчина выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация.
Также мы сообщали, что под Днепром две девушки обворовывают пенсионеров.

Как рассказал сын жертвы, двое неизвестных женщин втерлись в доверие к его маме в селе Веселая Ивановка и украли все деньги.