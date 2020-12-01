Глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що всього в Дніпропетровській області за минулу добу було підтверджено 870 випадків. За час пандемії - 39 659.

Раніше ми повідомляли, що уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.

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