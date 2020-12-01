У Дніпрі збільшилася кількість жертв від "китайського" вірусу
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної ради у Facebook.
Станом на ранок, 1 грудня, в місті підтвердили 398 нових випадків зараження.
На цей час продовжують хворіти 5 628 осіб. Зараз 740 пацієнтів перебувають на стаціонарі, а 4 888 – лікуються амбулаторно.
У важкому стані перебувають шестеро жителів Дніпра, троє на апараті ШВЛ. Летальних випадків за добу 15, всього з початку пандемії-381.
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Раніше ми повідомляли, що уряд України розглядає введення повного локдауну з 24 грудня по 15 січня, і навіть із зупинкою транспорту. Обмеження триватимуть три тижні. Підтвердження цієї інформації немає.
У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав схожу дату початку жорсткого карантину – він вважає ідеальним ввести обмеження з 25-26 грудня.
Нагадаємо, введення тотального локдауну і зупинка метро, в Раді вже назвали терміни: "слід оголошувати с..."
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