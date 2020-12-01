В Днепре увеличилось количество жертв от "китайского" вируса
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета в Facebook.
По состоянию на утро, 1 декабря, в городе подтвердили 398 новых случаев заражения.
На данный момент продолжают болеть 5 628 человек. Сейчас 740 пациентов находятся на стационаре, а 4 888 – лечатся амбулаторно.
В тяжелом состоянии находятся шестеро жителей Днепра, трое на аппарате ИВЛ. Летальных случаев за сутки 15, всего с начала пандемии — 381.
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Ранее мы сообщали, что правительство Украины рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации пока нет.
В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.
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