Глава Минздрава Максим Степанов на своей страничке в Facebook сообщил, что всего в Днепропетровской области за прошедшие сутки было подтверждено 870 случаев. За время пандемии - 39 659.

Ранее мы сообщали, что правительство Украины рассматривает введение полного локдауна с 24 декабря по 15 января, и даже с остановкой транспорта. Ограничения продлятся три недели. Подтверждения этой информации пока нет.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал схожую дату начала жесткого карантина – он считает идеальным ввести ограничения с 25-26 декабря.

Напомним, введение тотального локдауна и остановка метро, в Раде уже назвали сроки: "Следует объявлять с..."

Как сообщала Politeka, новое ужесточение карантина: в Раде сделали важное заявление, "на следующей неделе..."

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