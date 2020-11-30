У Дніпрі жінка з підтвердженим "китайським" вірусом народила двійню



Про це повідомляє "Наше місто" з посиланням на заступника головного лікаря лікарні імені Мечникова Юрія Скребца.



35-річній жительці Першотравенська робили кесарів розтин і на світ з'явилися немовлята вагою 2,8 і 3 кілограми.

Передалася хвороба від мами до дітей - поки невідомо, але їх стан в нормі.

Раніше ми повідомляли, що сімейний лікар та завідувачка амбулаторією №5 Олена Герасименко порадила, як зберегти здоров'я під час пандемії.

За її словами, перш за все потрібно подбати про харчування з ознаками застуди. Потрібно включити в раціон продукти багаті на вітаміни, а їжа в основному повинна готуватись на пару.

Варто зазначити, що всього з початку пандемії в Дніпрі зареєстровано вже 17 569 випадків захворювання. Перемогли хворобу 12 202 людини, при чому 145 з них – виписали тільки вчора.

Продовжують хворіти 5 367 осіб. Зараз 630 пацієнтів лежать на стаціонарі, а 4 737 – лікуються амбулаторно – тобто вони знаходяться вдома.

У важкому стані зараз десять пацієнтів. Також відомо, що за минулу добу померло ще 12.

Як писала Politeka, у Дніпрі з лікарень масово звільняються медики, лікарі в замішанні

Нагадаємо, поліція почала облаву на дніпрян, люди не приховують невдоволення.

Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу