В Днепре женщина с подтвержденным "китайским" вирусом родила двойню
Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на заместителя главного врача больницы им. Мечникова Юрия Скребца.
35-летней жительнице Першотравенска делали кесарево сечение и на свет появились младенцы весом 2,8 и 3 килограмма.
Передалась болезнь от мамы к детям - пока неизвестно, но их состояние в норме.
Ранее мы сообщали, что семейная врач и заведующая амбулаторией №5 Елена Герасименко посоветовала, как сохранить здоровье во время пандемии.
По ее словам, прежде всего нужно позаботиться о питании с признаками простуды. Нужно включить в рацион продукты богатые на витамины, а пища в основном должна готовится на пару.
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Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Днепре зарегистрировано уже 17 569 случаев заболевания. Победили болезнь 12 202 человека, при чем 145 их них – выписали только вчера.
Продолжают болеть 5 367 человек. Сейчас 630 пациентов лежат на стационаре, а 4 737 – лечатся амбулаторно – то есть они находятся дома.
В тяжелом состоянии сейчас десять пациентов. Также известно, что за прошедшие сутки скончалось еще 12.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса