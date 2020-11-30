У Кривому Розі кондуктора звинуватили у неналежному виконанні зобов'язань
Як передає Politeka.net, історію розповіла одна з пасажирок автобусного маршруту 4-А у соцмережах.
За словами жінки, кондуктор поводилася по-хамськи.
"Змусила її взяти дитину на руки, не звертаючи уваги на те, що в автобусі були вільні місця, а за дитину пропонували заплатити. На зупинці "Восход" дозволила зайти пасажирам і їхати стоячи, а на зауваження продовжувала грубити", - поділилася пасажирка.
Ратаковськи побалувала своїми соковитими об'ємами в занадто сміливому декольте: "Гідна заздрості"
Екс-солістка "Серебро" в білосніжному бікіні полізла в басейн в листопаді: "Нереально перезарядилася..."
Українка з 13-м розміром бюста ледве вмістила всю свою красу в "золотому" декольте: "Дійсно привабливі"
"Наречена" Харламова в розчахнутій кофтині похвалилася своїми головними ласощами: "Володарка розкішних..."
У коментарях з'явився ще один свідок події і розповіла про побачене.
"Шкода було дивитися на дитину, він сидів наляканий і зі сльозами на очах. Кондуктор грубила не тільки їм, також вона підходила до кожного пасажира і змушувала натягувати маску до самих очей", - повідомила вона.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і зник.
За словами очевидця ДТП, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.
У мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:
"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", " який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "затиснув дверима і проїхав кілька...".