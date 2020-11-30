У Кривому Розі кондуктора звинуватили у неналежному виконанні зобов'язань

Як передає Politeka.net, історію розповіла одна з пасажирок автобусного маршруту 4-А у соцмережах.

За словами жінки, кондуктор поводилася по-хамськи.

"Змусила її взяти дитину на руки, не звертаючи уваги на те, що в автобусі були вільні місця, а за дитину пропонували заплатити. На зупинці "Восход" дозволила зайти пасажирам і їхати стоячи, а на зауваження продовжувала грубити", - поділилася пасажирка.

У коментарях з'явився ще один свідок події і розповіла про побачене.

"Шкода було дивитися на дитину, він сидів наляканий і зі сльозами на очах. Кондуктор грубила не тільки їм, також вона підходила до кожного пасажира і змушувала натягувати маску до самих очей", - повідомила вона.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і зник.

За словами очевидця ДТП, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.

У мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:

"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", " який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "затиснув дверима і проїхав кілька...".