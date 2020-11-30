В Кривом Роге кондуктора обвинили в ненадлежащем выполнении обязательств

Как передает Politeka.net, историю рассказала одна из пассажирок автобусного маршрута 4-А в соцсетях.

По словам женщины, кондуктор вела себя по-хамски.

"Заставила ее взять ребенка на руки, не обращая внимания на то, что в автобусе были свободные места, а за ребенка предлагали заплатить. На остановке «Восход» разрешила зайти пассажирам и ехать стоя, а на замечания продолжала грубить", - поделилась пассажирка.

В комментариях появилась еще одна свидетельница произошедшего и рассказала об увиденном.

"Жалко было смотреть на ребёнка, он сидел напуганный и со слезами на глазах. Кондуктор грубила не только им, также она подходила к каждому пассажиру и заставляла натягивать маску до самых глаз", - сообщила она.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на Игрени маршрутчик сбил собаку и скрылся.

По словам очевидца ДТП, водитель видел животное, но все равно совершил наезд.

В сети уже поднялась волна негодования из-за случившегося:

"Срочно нужно звонить в полицию", "Какой ужас.. водителя себе часто позволяют так делать, типа отбежит собака можно не останавливаться..", "Мог остановится, ибо объехать, дорога была пустая. Не посчитал нужным. А завтра на месте собаки будет ребенок (не дай Бог конечно)", - писали под постом мужчины.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

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