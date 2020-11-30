Таким чином підлітки намагалися зробити "круте" відео, повідомили правоохоронці.



У поліції вже встановили всіх учасників події. Триває досудове розслідування.

За інформацією місцевих ЗМІ, що інцидент стався в ніч з 28 на 29 листопада.



Школярі знімали Instagram-сторіс і підпалили свого однолітка. 12-річний хлопчик з 30% опіками тіла перебуває в реанімації.