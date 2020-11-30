У Бердянську діти підпалили свого 12-річного друга

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Запорізькій області.

Таким чином підлітки намагалися зробити "круте" відео, повідомили правоохоронці.

У поліції вже встановили всіх учасників події. Триває досудове розслідування.

За інформацією місцевих ЗМІ, що інцидент стався в ніч з 28 на 29 листопада.
Школярі знімали Instagram-сторіс і підпалили свого однолітка. 12-річний хлопчик з 30% опіками тіла перебуває в реанімації.

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За словами батька дитини, інцидент трапився в суботу, 28 листопада, на майданчику за ДК Металургів.

"Була жорстоко побита дитина, мій син Саша 12-років. Навколо була купа людей, дітей, які були свідками цієї події. Група з 5-7 неповнолітніх оточила і побила одного пацана-прямо на газоні (ближче до будівлі ДК)", - повідомив він у соцмережах.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство місцевого активіста.

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