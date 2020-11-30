Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Запорізькій області.
У поліції вже встановили всіх учасників події. Триває досудове розслідування.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі група невідомих побила 12-річного хлопчика
"Була жорстоко побита дитина, мій син Саша 12-років. Навколо була купа людей, дітей, які були свідками цієї події. Група з 5-7 неповнолітніх оточила і побила одного пацана-прямо на газоні (ближче до будівлі ДК)", - повідомив він у соцмережах.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваних у замаху на вбивство місцевого активіста.
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