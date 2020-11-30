Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Запорожской области.
В полиции уже установили всех участников происшествия. Продолжается досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что в Днепре группа неизвестных избила 12-летнего мальчика
"Был жестоко избит ребёнок, мой сын Саша 12-лет. Вокруг была куча людей, детей, которые были свидетелями этого происшествия. Группа из 5-7 несовершеннолетних окружила и избила одного пацана - прямо на газоне (ближе к зданию ДК)", - сообщил он в соцсетях.
Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.
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