В Бердянске дети подожгли своего 12-лентего друга

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Запорожской области.

Таким образом подростки пытались сделать «крутое» видео, сообщили правоохранители.

В полиции уже установили всех участников происшествия. Продолжается досудебное расследование.

По информации местных СМИ, что инцидент произошел в ночь с 28 на 29 ноября.
Школьники снимали Instagram-сторис и подожгли своего сверстника. 12-летний мальчик с 30% ожогами тела находится в реанимации.

Ранее мы сообщали, что в Днепре группа неизвестных избила 12-летнего мальчика

По словам отца ребенка, инцидент случился в субботу, 28 ноября, на площадке за ДК Металлургов.

"Был жестоко избит ребёнок, мой сын Саша 12-лет. Вокруг была куча людей, детей, которые были свидетелями этого происшествия. Группа из 5-7 несовершеннолетних окружила и избила одного пацана - прямо на газоне (ближе к зданию ДК)", - сообщил он в соцсетях.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.

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