Таким образом подростки пытались сделать «крутое» видео, сообщили правоохранители.



В полиции уже установили всех участников происшествия. Продолжается досудебное расследование.

По информации местных СМИ, что инцидент произошел в ночь с 28 на 29 ноября.



Школьники снимали Instagram-сторис и подожгли своего сверстника. 12-летний мальчик с 30% ожогами тела находится в реанимации.