У Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і втік

Як передає Politeka.net, про це повідомив очевидець Денис Кандауров у соцмережах.

За його словами, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.

"Щойно автобус Ілоріоново-Дніпро АЕ7789ЕВ бачив собаку на дорозі і нахабно наїхав на собаку", - поділився чоловік.

У мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:

"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", "Який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.

Раніше незадоволена Дніпрянка в офіційному чаті скарг і пропозицій Департаменту транспорту повідомила, що маршрутники в Дніпрі відмовляються перевозити людей.

За її словами, труднощі виникли на 98-му маршруті.

"О 7:10 маршрутки не було, поїхав о 7: 15 при цьому промчав з 5 людьми в салоні і не зупинився", - розповіла дівчина.

Їй вдалося поспілкуватися з наступним водієм, який пояснив причину:

"А що мені повітря возити? Ми поділили людей навпіл, щоб йому було кого везти і мені", - передала дівчина словами маршрутника.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

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