У Дніпрі на Ігрені маршрутник збив собаку і втік
Як передає Politeka.net, про це повідомив очевидець Денис Кандауров у соцмережах.
За його словами, водій бачив тварину, але все одно скоїв наїзд.
"Щойно автобус Ілоріоново-Дніпро АЕ7789ЕВ бачив собаку на дорозі і нахабно наїхав на собаку", - поділився чоловік.
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У мережі вже піднялася хвиля обурення через те, що сталося:
"Терміново потрібно дзвонити в поліцію", "Який жах.. водія собі часто дозволяють так робити, типу відбіжить собака можна не зупинятися..", "Міг зупиниться, бо об'їхати, дорога була порожня. Не вважав за потрібне. А завтра на місці собаки буде дитина (не дай Бог звичайно)", - писали під постом чоловіки.
Раніше незадоволена Дніпрянка в офіційному чаті скарг і пропозицій Департаменту транспорту повідомила, що маршрутники в Дніпрі відмовляються перевозити людей.
За її словами, труднощі виникли на 98-му маршруті.
"О 7:10 маршрутки не було, поїхав о 7: 15 при цьому промчав з 5 людьми в салоні і не зупинився", - розповіла дівчина.
Їй вдалося поспілкуватися з наступним водієм, який пояснив причину:
"А що мені повітря возити? Ми поділили людей навпіл, щоб йому було кого везти і мені", - передала дівчина словами маршрутника.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".
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