В Днепре на Игрени маршрутчик сбил собаку и скрылся

Как передает Politeka.net, об этом сообщил очевидец Денис Кандауров в соцсетях.

По его словам, водитель видел животное, но все равно совершил наезд.

"Только что автобус Илорионово-Днепр АЕ7789ЕВ видел собаку на дороге и нагло наехал на собаку", - поделился мужчина.

В сети уже поднялась волна негодования из-за случившегося:

"Срочно нужно звонить в полицию", "Какой ужас.. водителя себе часто позволяют так делать, типа отбежит собака можно не останавливаться..", "Мог остановится, ибо объехать, дорога была пустая. Не посчитал нужным. А завтра на месте собаки будет ребенок (не дай Бог конечно)", - писали под постом мужчины.

Ранее недовольная днепрянка в официальном чате жалоб и предложений Департамента транспорта сообщила, что маршрутчики в Днепре отказываются перевозить людей.

По ее словам, трудности возникли на 98-м маршруте.

"В 7:10 маршрутки не было, поехал в 7:15 при этом промчался с 5 людьми в салоне и не остановился", - рассказала девушка.

Ей удалось пообщаться со следующим водителем, который объяснил причину:

"А что мне воздух возить? Мы поделили людей пополам, чтобы ему было кого везти и мне", - передала девушка словам маршрутчика.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".