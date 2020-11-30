Пізніше з'ясувалося, що цей предмет міг бути елементом прикраси 3000-річної давності.

Раніше ми повідомляли, що в Запорізькій області на дні річки Дніпро археологи виявили оковитий залізом лафет (спеціальне пристосування, на якому закріплюють ствол гармати - ред.). Це перша знахідка такого типу в Україні.

Також повідомлялося, що Ізраїльський Електрик виявив скарб з цінними предметами в скелі.

Ахмед Нассар Яссі з по дорозі до клієнта знайшов древній скарб. Чоловік стверджує, що він сперся на скелю і побачив під Каменем тисячолітні горщики і глечики, а також мідний кинджал з дерев'яним руків'ям.