Дев'ятирічний хлопчик виявив прикрасу 3000-річної давності
Дивовижна знахідка сталася під час археологічних розкопок "Просіювання на Храмовій горі", передає "The Jerusalem Post".
Ізраїльський школяр Біньямін Мілт виявив прекрасно збережений маленький циліндр у формі квітки, створений чотирма шарами крихітних золотих кульок.
Річ настільки добре збереглася, що коли хлопчик приніс її археологу, він спочатку списав її на непізнаний сучасний об'єкт.
Каменських посеред вулиці безсоромно задерла сукню, не залишивши місця для фантазії: "Ну і бомба"
Кухар в міні і декольте до пупка дала спеку у фіналі "Танців з зірками": "Голлівуд відпочиває"
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
Демі Роуз ледь впихнула бюст шостого розміру в ліфчик з сердечками: "Надлишок краси"
Пізніше з'ясувалося, що цей предмет міг бути елементом прикраси 3000-річної давності.
Раніше ми повідомляли, що в Запорізькій області на дні річки Дніпро археологи виявили оковитий залізом лафет (спеціальне пристосування, на якому закріплюють ствол гармати - ред.). Це перша знахідка такого типу в Україні.
Також повідомлялося, що Ізраїльський Електрик виявив скарб з цінними предметами в скелі.
Ахмед Нассар Яссі з по дорозі до клієнта знайшов древній скарб. Чоловік стверджує, що він сперся на скелю і побачив під Каменем тисячолітні горщики і глечики, а також мідний кинджал з дерев'яним руків'ям.
Нагадаємо вчені виявили некрополь загадкової культури.
Як повідомляла Politeka, студент натрапив на останки стародавнього чудовиська з рогами.
Також Politeka писала, що археологи розкрили таємницю затонулого міста в Єгипті.