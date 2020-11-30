Позже выяснилось, что этот предмет мог быть элементом украшения 3000-летней давности.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области на дне реки Днепр археологи обнаружили окованный железом лафет (специальное приспособление, на котором закрепляют ствол орудия - ред.). Это первая находка такого типа в Украине.

Также сообщалось, что израильский электрик обнаружил клад с ценными предметами в скале.

Ахмед Нассар Ясси из по дороге к клиенту нашел древний клад. Мужчина утверждает, что он облокотился на скалу и увидел под камнем тысячелетние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой.