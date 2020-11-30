Девятилетний мальчик обнаружил украшение 3000-летней давности
Удивительная находка произошла во время археологических раскопок "Просеивание на Храмовой горе", передает "The Jerusalem Post".
Израильский школьник Биньямин Милт обнаружил прекрасно сохранившийся маленький цилиндр в форме цветка, созданный четырьмя слоями крошечных золотых шариков.
Вещица настолько хорошо сохранилась, что когда мальчик принес ее археологу, он сначала списал ее на неопознанный современный объект.
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Позже выяснилось, что этот предмет мог быть элементом украшения 3000-летней давности.
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