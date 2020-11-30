У Дніпрі порізали колеса на візках людям з обмеженими можливостями
Як передає Politeka.net, про кричущий інцидент розповіла Анна Кічина на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, сталося все на житловому масиві Червоний Камінь за адресою Савкіна 8.
"Там живуть 2 людини з обмеженими можливостями, параолімпійця і їх труїть явно 4 людини, підтримують підлогу будинку. При чому: хто вступає в їх захист-труять не менше!",- зазначила дівчина.
За її словами, люди домоглися доріжки, яку встановили за рахунок бюджету, і це дико не сподобалося сусідам.
"Людям з обмеженими можливостями порізали колеса на візках, залишених під'їзді. Мені почали пояснювати що у них погіршилося життя після того як їм зробили ліфт для переміщення і діти можуть з гойдалки падати головою об цю дорогу яку їм зробили. Як можна залишатися байдужим в такій ситуації?",- обурилася Анна.
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Дівчина зазначила, що після того, як вона заступилася за людей на її адресу почалися погрози з боку мешканців будинку.
"Кілька" героїв "написали мені повідомлення на мій номер, що"хто я така"? Я запропонувала їм зі мною особисто познайомитися, але вони не побачили в цьому сенсу...",- поділилася Анна і попросила допомоги в ситуації, що склалася.
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