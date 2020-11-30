Люди, та что с вами такое?

В Днепре порезали колеса на колясках людям с ограниченными возможностями



Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте рассказала Анна Кичина на своей страничке в Facebook.



По ее словам, произошло все на жилом массиве Красный камень по адресу Савкина 8.

"Там живут 2 человека с ограниченными возможностями, параолимпийца и их травит явно 4 человека, поддерживают пол дома. При чем: кто вступает в их защиту - травят не меньше!", - отметила девушка.

По ее словам, люди добились дорожки, которую установили за счёт бюджета, и это дико не понравилось соседям.

"Людям с ограниченными возможностями порезали колеса на колясках, оставленных подъезде. Мне начали объяснять что у них ухудшилась жизнь после того как им сделали лифт для перемещения и дети могут с качели падать головой об эту дорогу которую им сделали. Как можно оставаться равнодушным в такой ситуации?", - возмутилась Анна.

Девушка отметила, что после того, как она заступилась за людей в ее адрес начались угрозы со стороны жителей дома.

"Несколько "героев" написали мне сообщение на мой номер, что "кто я такая"? Я предложила им со мной лично познакомиться, но они не увидели в этом смысла...", - поделилась Анна и попросила помощи в сложившееся ситуации.







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