"Відповідно до ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення для посадових осіб закладів передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що всього з початку пандемії в Дніпрі зареєстровано вже 17 569 випадків захворювання. Перемогли хворобу 12 202 людини, при чому 145 з них – виписали тільки вчора.
Продовжують хворіти 5 367 осіб. Зараз 630 пацієнтів лежать на стаціонарі, а 4 737 – лікуються амбулаторно – тобто вони знаходяться вдома.
У важкому стані зараз десять пацієнтів. Також відомо, що за минулу добу померло ще 12.
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