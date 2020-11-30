Поліцейські перевірили, як об'єкти торгівлі та розважальні заклади дотримуються "карантину вихідного дня"

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення прес-служби поліції в Дніпропетровській області.

Згідно з даними, з початку введення карантинних обмежень правоохоронці вже склали близько 600 адміністративних протоколів.

"Відповідно до ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення для посадових осіб закладів передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.", - йдеться в повідомленні.
Також в поліції нагадали, що за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Варто відзначити, що всього з початку пандемії в Дніпрі зареєстровано вже 17 569 випадків захворювання. Перемогли хворобу 12 202 людини, при чому 145 з них – виписали тільки вчора.

Продовжують хворіти 5 367 осіб. Зараз 630 пацієнтів лежать на стаціонарі, а 4 737 – лікуються амбулаторно – тобто вони знаходяться вдома.

У важкому стані зараз десять пацієнтів. Також відомо, що за минулу добу померло ще 12.

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