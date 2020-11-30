Полицейские проверили, как объекты торговли и развлекательные заведения соблюдают «карантин выходного дня»





"В соответствии со ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях для должностных лиц учреждений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.", - говорится в сообщении.

Согласно данным, с начала введения карантинных ограничений правоохранители уже составили около 600 административных протоколов.

Также в полиции напомнили, что за пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Днепре зарегистрировано уже 17 569 случаев заболевания. Победили болезнь 12 202 человека, при чем 145 их них – выписали только вчера.

Продолжают болеть 5 367 человек. Сейчас 630 пациентов лежат на стационаре, а 4 737 – лечатся амбулаторно – то есть они находятся дома.

В тяжелом состоянии сейчас десять пациентов. Также известно, что за прошедшие сутки скончалось еще 12.

Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса