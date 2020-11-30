"В соответствии со ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях для должностных лиц учреждений предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Днепре зарегистрировано уже 17 569 случаев заболевания. Победили болезнь 12 202 человека, при чем 145 их них – выписали только вчера.
Продолжают болеть 5 367 человек. Сейчас 630 пациентов лежат на стационаре, а 4 737 – лечатся амбулаторно – то есть они находятся дома.
В тяжелом состоянии сейчас десять пациентов. Также известно, что за прошедшие сутки скончалось еще 12.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
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Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса