"Йому було 59 років. Найвідомішим вихованцем Олександра Григоровича був його син Ростислав, який минулого року став срібним призером кадетського чемпіонату світу з дзюдо", - йдеться в повідомленні.





Поховають Олександра Бережного завтра, 1 грудня, на Краснопільському кладовищі о 12.00.





Раніше ми повідомляли, що

У Дніпрі обірвалося життя видатного українця, громадського діяча і журналіста Геннадія Сахарова.

За походженням Сахаров був російським, але це не заважало йому активно боротися за незалежність України. У 80-90 роки він брав участь у суспільно-політичній роботі, стояв біля витоків "Народного руху" в Дніпрі, і підіймав у місті перший синьо-жовтий прапор.

Також ми повідомляли, що "китайський" вірус забрав життя легендарного ветерана АТО.

Олександр Мотрюк після повернення до мирного життя регулярно допомагав бійцям на фронті.





Як писала Politeka, у Дніпрі з лікарень масово звільняються медики, лікарі в замішанні

Нагадаємо, поліція почала облаву на дніпрян, люди не приховують невдоволення.

Також Politeka повідомляла, що студенти Дніпра розповіли про численні випадки китайського вірусу