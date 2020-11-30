Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в Федерації дзюдо Дніпропетровської області.
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У Дніпрі обірвалося життя видатного українця, громадського діяча і журналіста Геннадія Сахарова.
За походженням Сахаров був російським, але це не заважало йому активно боротися за незалежність України. У 80-90 роки він брав участь у суспільно-політичній роботі, стояв біля витоків "Народного руху" в Дніпрі, і підіймав у місті перший синьо-жовтий прапор.
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