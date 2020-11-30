У Дніпрі пішов з життя один з провідних тренерів

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в Федерації дзюдо Дніпропетровської області.
Про смерть Олександра Бережного стало відомо 29 листопада.

"Йому було 59 років. Найвідомішим вихованцем Олександра Григоровича був його син Ростислав, який минулого року став срібним призером кадетського чемпіонату світу з дзюдо", - йдеться в повідомленні.

Поховають Олександра Бережного завтра, 1 грудня, на Краснопільському кладовищі о 12.00.



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У Дніпрі обірвалося життя видатного українця, громадського діяча і журналіста Геннадія Сахарова.

За походженням Сахаров був російським, але це не заважало йому активно боротися за незалежність України. У 80-90 роки він брав участь у суспільно-політичній роботі, стояв біля витоків "Народного руху" в Дніпрі, і підіймав у місті перший синьо-жовтий прапор.

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