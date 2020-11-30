"Ему было 59 лет. Самым известным воспитанником Александра Григорьевича был его сын Ростислав, который в прошлом году стал серебряным призером кадетского Чемпионата мира по дзюдо", - говорится в сообщении.





Похоронят Александра Бережного завтра, 1 декабря, на Краснопольском кладбище в 12.00.





Ранее мы сообщали, что

В Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца, общественного деятеля и журналиста Геннадия Сахарова.

По происхождению Сахаров был русским, но это не мешало ему активно бороться за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

Также мы сообщали, что "китайский" вирус забрал жизнь легендарного ветерана АТО.

Александр Мотрюк после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам на фронте.





Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве

Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса