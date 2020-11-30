Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Федерации дзюдо Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что
В Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца, общественного деятеля и журналиста Геннадия Сахарова.
По происхождению Сахаров был русским, но это не мешало ему активно бороться за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.
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Александр Мотрюк после возвращения к мирной жизни регулярно помогал бойцам на фронте.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
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