В Днепре ушел из жизни один из ведущих тренеров

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Федерации дзюдо Днепропетровской области.
О смерти Александра Бережного стало известно 29 ноября.

"Ему было 59 лет. Самым известным воспитанником Александра Григорьевича был его сын Ростислав, который в прошлом году стал серебряным призером кадетского Чемпионата мира по дзюдо", - говорится в сообщении.

Похоронят Александра Бережного завтра, 1 декабря, на Краснопольском кладбище в 12.00.



Ранее мы сообщали, что

В Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца, общественного деятеля и журналиста Геннадия Сахарова.

По происхождению Сахаров был русским, но это не мешало ему активно бороться за независимость Украины. В 80-90 года он принимал участие в общественно-политической работе, стоял у истоков "Народного Руха" в Днепре, и поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

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