Маршрутник у Дніпрі здивував несподіваним вчинком



Як передає Politeka.net, про подію розповіла місцева мешканка у Facebook.

"Сьогодні брат в маршрутці 134, номер АЕ 0066 загубив телефон, ми навіть не намагалися шукати, але водій його повернув, зв'язався з мамою або мама з ним, не зажадав при цьому грошей, ми звичайно віддячили по можливості! Все-таки ще є у нас хороші громадяни країни, прям гордість розпирає!",- повідомила вдячна дівчина.

Дніпряни в мережі неоднозначно відреагували на такий вчинок водія громадського транспорту. Багато були захоплені його вчинком, але були і ті, які не побачили в цьому нічого особливого.

"Так, в нашому злісному світі, теж бувають добрі люди, сама недавно в цьому переконалася", " Боже ,до чого ми дожили? Радіємо і дивуємося людському ставленню, тому, що має бути в порядку речей", " про таких людей хочеться говорити! Здорово, що порядність жива! Респект цій людині!", "Потрібно було прізвище водія запитати. Прям гордість бере"," дійсно відчуваєш гордість за наших людей", - писали Дніпряни в мережі.

Раніше ми повідомляли, що водій маршрутки в Павлограді врятував підлітка, якому стало погано.

Не задумуючись, з'ясував у хлопчика причину поганого самопочуття і швидко доставив його в міськлікарню.

По приїзду туди, він вибіг за мед. персоналом, повернувся через пару хвилин з лікарями і каталкою, виніс хлопця і передав хлопчика в руки фахівців.

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