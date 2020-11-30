Маршрутчик в Днепре удивил неожиданным поступком



Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказала местная жительница в Facebook.

"Сегодня брат в маршрутке 134, номер АЕ 0066 потерял телефон, мы даже не пытались искать, но водитель его вернул, связался с мамой или мама с ним, не потребовал при этом денег, мы конечно отблагодарили по возможности! Все-таки еще есть у нас хорошие граждане страны, прям гордость распирает!", - сообщила благодарная девушка.

Днепряне в сети неоднозначно отреагировали на такой поступок водителя общественного транспорта. Многие были восхищены его поступком, но были и те, которые не увидели в этом ничего особенного.

"Да, в нашем злобном мире, тоже бывают добрые люди, сама недавно в этом убедилась", "Боже, до чего мы дожили? Радуемся и удивляемся человеческому отношению, тому, что должно быть в порядке вещей", "О таких людях хочется говорить! Здорово, что порядочность жива! Респект этому человеку!", "Нужно было фамилию водителя спросить. Прям гордость берет", "Действительно испытываешь гордость за наших людей", - писали днепряне в сети.

Ранее мы сообщали, что водитель маршрутки в Павлограде спас подростка, которому стало плохо.

Не задумуючись, выяснил у мальчика причину плохого самочувствия и быстро доставил его в горбольницу.

По приезду туда, он выбежал за мед. персоналом, вернулся через пару минут с врачами и каталкой, вынес парня и передал мальчика в руки специалистов.

Напомним, маршрутка протаранила грузовик в Днепре

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