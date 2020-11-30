Жінка напала на бригаду медиків з вимогою зробити тест своїй дитині

Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли на Facebook-сторінці Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сталося все в Слов'янську, Донецької області. Медики приїхали на виклик після повідомлення про підвищення температури у дитини,



"Агресивна мати, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, завдала тілесні ушкодження фельдшеру, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим також є той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали", - йдеться в повідомленні.

У підсумку все закінчилося лише псуванням медичного приладдя.

Раніше ми повідомляли, що в Миколаєві чоловік напав на лікарів, які приїхали його рятувати.

Інцидент стався біля медзакладу: чоловік влаштував бійку і покусав лікарів. На місце інциденту викликали поліцію і спеціалізовану бригаду швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Миколаєві в лікарні, яка приймає хворих коронавірусом, немає опалення.

Також Politeka писала, що у Миколаєві жінку травмували пляшкою, яку кинули в її бік з поруч стоїть будівлі.