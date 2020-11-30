Женщина напала на бригаду медиков с требованием сделать тест своему ребенку
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали на Facebook-страничке Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Случилось все в Славянске, Донецкой области. Медики приехали на вызов после сообщения о повышения температуры у ребенка,
"Агрессивная мать, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим также является тот факт, что другие члены семьи равнодушно за всем этим безобразием наблюдали", - говорится в сообщении.
В итоге все закончилось лишь порчей медицинских принадлежностей.
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Ранее мы сообщали, что в Николаеве мужчина напал на врачей, которые приехали его спасать.
Инцидент произошел возле медучреждения: мужчина устроил драку и покусал врачей. На место инцидента вызвали полицию и специализированную бригаду скорой помощи.
Напомним, в Николаеве в больнице, которая принимает больных коронавирусом, нет отопления.
Также Politeka писала, что в Николаеве женщину травмировали бутылкой, которую бросили в ее сторону из рядом стоящего здания.