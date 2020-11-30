Чоловік під Дніпром позбувся ніг після укусу павука

Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомив його колега Дмитро Северин.

54-х річний електромонтер Станіслав Бойко, нічого не підозрюючи займався обрізанням винограду на дачі відчув укус. За попередньою інформацією, що це був жовтосумчастий колючий павук.

В ході ускладнень від укусу йому були ампутовані обидві ноги.

У коментарі "Оглядач", біолог Владислав Балинський заявив, що навала небезпечних комах пов'язана зі зміною клімату в області і в Україні в цілому.



За словами фахівця укус цього павука не такий небезпечний, але в людей може бути непереносимість його отрути.

"У людини можуть бути хвороби, які під дією отрути можуть загостритися", – розповів біолог.

Жовтосумчастий колючий павук з'явився в Дніпропетровській області ще навесні минулого року.

Тоді також були підтверджені випадки нападу членистоногих на людей. Його отрута діє до 30 годин і їли не звернеться за допомогою до медиків, то у людини з'являється Алергія і підвищується температура. Також біль може поширюватися по всьому тілу, і можуть навіть німіти ноги.



Також ми повідомляли, що в Дніпрі та області можна зустріти Південноросійського тарантула.

Відомо, що не агресивний, поки його не чіпати. Укус такого павука можна порівняти з укусом шершня. Він не здатний серйозно нашкодити здоров'ю і викликає тільки місцевий набряк.

Нагадаємо, у будинках Дніпра розкидали небезпечну отруту, кадри: "постійно ганяли і труїли...".

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без даху над головою: стоки каналізації руйнують фундамент.