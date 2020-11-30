Чоловік під Дніпром позбувся ніг після укусу павука
Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомив його колега Дмитро Северин.
54-х річний електромонтер Станіслав Бойко, нічого не підозрюючи займався обрізанням винограду на дачі відчув укус. За попередньою інформацією, що це був жовтосумчастий колючий павук.
В ході ускладнень від укусу йому були ампутовані обидві ноги.
Кухар в міні і декольте до пупка дала спеку у фіналі "Танців з зірками": "Голлівуд відпочиває"
Корейська Кардаш'ян без білизни ледве втримала апетитні "вишеньки" в декольте: "Бачу пристрасть"
Анфіса Чехова безсоромно спустила халатик і показала свій інтер'єр: "Східна красуня!"
Доведений до відчаю суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво: "Я довго мовчав, сподіваючись, що все зміниться, але..."
У коментарі "Оглядач", біолог Владислав Балинський заявив, що навала небезпечних комах пов'язана зі зміною клімату в області і в Україні в цілому.
За словами фахівця укус цього павука не такий небезпечний, але в людей може бути непереносимість його отрути.
"У людини можуть бути хвороби, які під дією отрути можуть загостритися", – розповів біолог.
Жовтосумчастий колючий павук з'явився в Дніпропетровській області ще навесні минулого року.
Тоді також були підтверджені випадки нападу членистоногих на людей. Його отрута діє до 30 годин і їли не звернеться за допомогою до медиків, то у людини з'являється Алергія і підвищується температура. Також біль може поширюватися по всьому тілу, і можуть навіть німіти ноги.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі та області можна зустріти Південноросійського тарантула.
Відомо, що не агресивний, поки його не чіпати. Укус такого павука можна порівняти з укусом шершня. Він не здатний серйозно нашкодити здоров'ю і викликає тільки місцевий набряк.
Нагадаємо, у будинках Дніпра розкидали небезпечну отруту, кадри: "постійно ганяли і труїли...".
Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без даху над головою: стоки каналізації руйнують фундамент.