Мужчина под Днепром лишился ног после укуса паука

Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщил его коллега Дмитрий Северин.

54-х летний электромонтер Станислав Бойко, ничего не подозревая занимался обрезкой винограда на даче почувствовал укус. Предполагается, что это был желтосумчатый колющий паук.

В ходе осложнений от укуса ему были ампутированы обе ноги.

В комментарии "Обозревателю", биолог Владислав Балинский заявил, что нашествие опасных насекомых связано с изменением климата в области и в Украине в целом.



По словам специалиста укус этого паука не такой опасен, но в людей может быть непереносимость его яда.

"У человека могут быть болезни, которые под действием яда могут обостриться", – рассказал биолог.

Желтосумчатый колющий паук появился в Днепропетровской области еще весной прошлого года.

Тогда также были подтверждены случаи нападения членистоногих на людей. Его яд действует до 30 часов и ели не обратится за помощью к медикам, то у человека появляется аллергия и повышается температура. Также боль может распространяться по всему телу, и могут даже неметь ноги.



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Известно, что не агрессивен, пока его не трогать. Укус такого паука можно сравнить с укусом шершня. Он не способен серьезно навредить здоровью и вызывает только местный отек.

Напомним, в домах Днепра разбросали опасный яд, кадры: "Постоянно гоняли и травили...".

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