Чоловік у Дніпрі зловив 15-кілограмову щуку

Як передає Politeka.net, про трофейну риболовлю розповів Олександр Гмромадський на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік захоплюється підводним полюванням і в той день розраховував зловити сома, але не тут то було.