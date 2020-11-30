Чоловік у Дніпрі зловив 15-кілограмову щуку
Як передає Politeka.net, про трофейну риболовлю розповів Олександр Гмромадський на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік захоплюється підводним полюванням і в той день розраховував зловити сома, але не тут то було.
Вдалий постріл і трофей отриманий!
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Раніше ми повідомляли, що дніпрянину вдалося зловити сома вагою в 50 кілограмів.
Виманити монстра з глибин йому вдалося за допомогою квока, а зловити таку величезну рибу стало для нього справжнім випробуванням.
Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.
Раніше Pоliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "трупний запах на кілометри...".