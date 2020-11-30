Чоловік у Дніпрі зловив 15-кілограмову щуку

Як передає Politeka.net, про трофейну риболовлю розповів Олександр Гмромадський на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік захоплюється підводним полюванням і в той день розраховував зловити сома, але не тут то було.

"Коли вийшов на хвіст цієї щуки - забув про все. Щука досвічена, стояла на домінуючій глибині, серед великих каменів, перед виходом з ями", - поділився Олександр.

Вдалий постріл і трофей отриманий!
"Вага без малого 15кг, з урахуванням того, що в шлунку був сомик на 1кг, виявляється щука була гурманом. До речі трохи більше року тому ці ж місця, мені теж подарували трофейну щуку, але на 8кг, збіг? Не думаю", - підсумував Дніпровський рибалка.



Раніше ми повідомляли, що дніпрянину вдалося зловити сома вагою в 50 кілограмів.

Виманити монстра з глибин йому вдалося за допомогою квока, а зловити таку величезну рибу стало для нього справжнім випробуванням.

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