Мужчина в Днепре поймал 15-киллограмовую щуку

Как передает Politeka.net, о трофейной рыбалке рассказал Александр Гмромадский на своей страничке в Facebook.

Мужчина увлекается подводной охотой и в тот день рассчитывал поймать сома, но не тут то было.

"Когда вышел на хвост этой щуки - забыл обо всем. Щука матёрая, стояла на доминирующей глубине, среди больших камней, перед выходом из ямы", - поделился Александр.

Удачный выстрел и трофей получен!
"Вес без малого 15кг, с учётом того что в желудке был сомёнок на 1кг, оказывается щука была гурманом. Кстати чуть больше года назад эти же места, мне тоже подарили трофейную щуку, но на 8кг, совпадение? Не думаю", - подытожил днепровский рыбак.



Ранее мы сообщали, что днепрянину удалось поймать сома весом в 50 килограмм.

Выманить монстра с глубин ему удалось с помощью квока, а поймать такую огромную рыбу стало для него настоящим испытанием.

Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.

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