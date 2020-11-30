Мужчина в Днепре поймал 15-киллограмовую щуку

Как передает Politeka.net, о трофейной рыбалке рассказал Александр Гмромадский на своей страничке в Facebook.

Мужчина увлекается подводной охотой и в тот день рассчитывал поймать сома, но не тут то было.