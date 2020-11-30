Мужчина в Днепре поймал 15-киллограмовую щуку
Как передает Politeka.net, о трофейной рыбалке рассказал Александр Гмромадский на своей страничке в Facebook.
Мужчина увлекается подводной охотой и в тот день рассчитывал поймать сома, но не тут то было.
Удачный выстрел и трофей получен!
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Ранее мы сообщали, что днепрянину удалось поймать сома весом в 50 килограмм.
Выманить монстра с глубин ему удалось с помощью квока, а поймать такую огромную рыбу стало для него настоящим испытанием.
Напомним, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое: видео катастрофы.
Ранее Pоliteka сообщала, что под Днепром началось настоящее экологическое бедствие, кадры: "Трупный запах на километры...".