У Дніпрі група невідомих побила 12-річного хлопчика

Як передає Politeka.net, про подію розповів батько дитини в Facebook.

Інцидент трапився в суботу, 28 листопада, на майданчику за ДК Металургів.

"Була жорстоко побита дитина, мій син Саша 12-років. Навколо була купа людей, дітей, які були свідками цієї події. Група з 5-7 неповнолітніх оточила і побила одного пацана - прямо на газоні (ближче до будівлі ДК)", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, одного з нападників звали Рома, який був одягнений в помаранчеву кофту і червону куртку.

У 12-річної дитини, за словами батька, вивернута щелепа і зламаний ніс.





Раніше ми повідомляли, що в селищі Велика Бузова Полтавської області вихователька дитячого садка почала бити маленьку дитину за те, що він не міг самостійно одягнутися і взутися. В цей час хлопчик кричав і плакав, а доросла жінка продовжувала на нього волати і застосовувати силу.

Відео зняла старша сестра хлопчика, яка прийшла в дитсадок, щоб забрати малюка. Вона показала ці кадри матері, і та вирішила розмістити їх у соцмережі.

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