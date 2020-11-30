В Днепре группа неизвестных избила 12-летнего мальчика

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказал отец ребенка в Facebook.

Инцидент случился в субботу, 28 ноября, на площадке за ДК Металлургов.

"Был жестоко избит ребёнок, мой сын Саша 12-лет. Вокруг была куча людей, детей, которые были свидетелями этого происшествия. Группа из 5-7 несовершеннолетних окружила и избила одного пацана - прямо на газоне (ближе к зданию ДК)", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, одного из нападавших звали Рома, который был одет в оранжевую кофту и красную куртку.

У 12-летнего ребенка, по словам отца, вывернутая челюсть и сломанный нос.





Ранее мы сообщали, что в поселке Большая Бузова Полтавской области воспитательница детского сада начала бить маленького ребенка за то, что он не мог самостоятельно одеться и обуться. В это время мальчик кричал и плакал, а взрослая женщина продолжала на него вопить и применять силу.

Видео сняла старшая сестра мальчика, которая пришла в детсад, чтобы забрать малыша. Она показала эти кадры матери, и та решила разместить их в соцсети.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.

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