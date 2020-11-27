Під Дніпром люди грубо порушили карантинні заходи

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував Стас Теплов у соцмережах.

На кадрі видно, що мешканці Жовтих Вод, ігноруючи соціальну дистанцію, скупчилися на сходинках медзакладу.

"Черга для проходження температурного скринінгу в поліклініці м. Жовті Води. Офігенне дотримання дистанції", - йдеться у підписі до знімка.

Така поведінка людей обурила користувачів мережі

"Ось тому то я і кажу, що в цій країні карантин марний", "Всі хочуть, щоб їх вилікували, але нічого не роблять самі, а навіщо? Дистанція, ми ж вже хворі", "Тому і захворюваність зашкалює. Країна ідіотів", "а як вам ситуація, коли у тебе Температура, кашель, а тебе в поліклініку до лікаря не пускають з формулюванням:" у вас температура, Вам сюди не можна!",- писали в коментарях під фото.

Варто відзначити, що Дніпропетровська область за останні три дні два рази била добовий рекорд по приросту хворих вірусом в Україні.

Лише за 26 листопада в області було підтверджено 1 773 випадки, з них 353 у Дніпрі. Цей показник став найбільшим з початку пандемії.

Загальне число заражених в Дніпропетровській області досягло позначки в 34 888.

Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.











