Под Днепром люди грубо нарушили карантинные меры
Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал Стас Теплов в соцсетях.
На кадре видно, что жители Желтых Вод игнорируя социальную дистанцию скопились на ступеньках медучреждения.
"Очередь для прохождение температурного скрининга в поликлинике г. Желтые Воды. Офигенное соблюдение дистанции", - говорится в подписи к снимку.
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Такое поведение людей возмутило пользователей сети
"Вот потому то я и говорю, что в этой стране карантин бесполезен", "Все хотят чтобы их вылечили, но ничего не делают сами, а зачем? Дистанция, мы же уже больные", "Потому и заболеваемость зашкаливает. Страна идиотов", "А как Вам ситуация, когда у тебя Температура, кашель, а тебя в поликлинику к врачу не пускают с формулировкой: "У вас температура, вам сюда нельзя!", - писали в комментариях под фото.
Стоит отметить, что Днепропетровская область за последние три дня два раза била суточный рекорд по приросту больных вирусом в Украине.
Лишь за 26 ноября в области было подтверждено 1 773 случая, из них 353 в Днепре. Этот показатель стал наибольшим с начала пандемии.
Общее число зараженных в Днепропетровской области достигло отметки в 34 888.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.