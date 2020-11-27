Багатодітна мати в Дніпрі стягує сміття додому

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада в поліцію надійшов дзвінок від дітей, які там живуть.

Вони скаржилися на поведінку співмешканки їхнього дядька. Як з'ясувалося, п'яна жінка поводилася неадекватно і почала розпускати руки.

Як з'ясували журналісти "Відкритого"у захаращеному будинку живуть відразу 2 сім'ї: жінка з 7-ма дітьми, а також її брат зі співмешканкою.

Як видно на опублікованих кадрах, двір будинку просто завалений різним сміттям і відходами.

За слова сусідів, жінка не перший рік промишляє збором всячини і навіть навчає цьому своїх неповнолітніх дітей.



"Ми з нею вже дуже довго боремося, все марно",- поділився чоловік, який щодня зі свого вікна бачить бардак по сусідству.

Ще одна сусідка поділилася, що при живих батьках жінки такого не було.



"Потім вони померли, а вона народила сьому дитину, ось все і почалося", - розповіла пенсіонерка, яка живе по сусідству.



Раніше ми повідомляли, що 57-річна харків'янка вже більше десяти років "тримає в заручниках" цілий житловий будинок.

Вона періодично затоплює квартири поверхом нижче, не вимикає газ або кидається на людей з погрозами. Крім того, жінка збирає у своїй квартирі гори сміття з вулиці.

Нагадаємо, сусід перетворив життя сім'ї переселенців на пекло в Кривому Розі, діти заїкаються.

Як повідомляла Politeka, сусід атакував школярку в Києві.

Також Politeka писала, що 17-річний рецидивіст розправився з сусідкою на Харківщині.