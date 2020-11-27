Багатодітна мати в Дніпрі стягує сміття додому
Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада в поліцію надійшов дзвінок від дітей, які там живуть.
Як з'ясували журналісти "Відкритого"у захаращеному будинку живуть відразу 2 сім'ї: жінка з 7-ма дітьми, а також її брат зі співмешканкою.
Як видно на опублікованих кадрах, двір будинку просто завалений різним сміттям і відходами.
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За слова сусідів, жінка не перший рік промишляє збором всячини і навіть навчає цьому своїх неповнолітніх дітей.
"Ми з нею вже дуже довго боремося, все марно",- поділився чоловік, який щодня зі свого вікна бачить бардак по сусідству.
Ще одна сусідка поділилася, що при живих батьках жінки такого не було.
"Потім вони померли, а вона народила сьому дитину, ось все і почалося", - розповіла пенсіонерка, яка живе по сусідству.
Раніше ми повідомляли, що 57-річна харків'янка вже більше десяти років "тримає в заручниках" цілий житловий будинок.
Вона періодично затоплює квартири поверхом нижче, не вимикає газ або кидається на людей з погрозами. Крім того, жінка збирає у своїй квартирі гори сміття з вулиці.
Нагадаємо, сусід перетворив життя сім'ї переселенців на пекло в Кривому Розі, діти заїкаються.
Як повідомляла Politeka, сусід атакував школярку в Києві.
Також Politeka писала, що 17-річний рецидивіст розправився з сусідкою на Харківщині.