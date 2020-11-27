Многодетная мать в Днепре стягивает мусор домой
Напомним, что в ночь на 26 ноября в полицию поступил звонок от живущих там детей.
Как выяснили журналисты "Відкритого" в захламленном доме живут сразу 2 семьи: женщина с 7-ю детьми, а также её брат с сожительницей.
Как видно на опубликованных кадрах, двор дома просто завален различным мусором и отходами.
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По слова соседей, женщина не первый год промышляет сбором всячины и даже обучает этому своих несовершеннолетних детей.
"Мы с ней уже очень долго боремся, всё бесполезно", - поделился мужчина, который каждый день из своего окна видит бардак по-соседству.
Еще одна соседка поделилась, что при живых родителях женщины такого не было.
"Потом они умерли, а она родила седьмого ребенка, вот всё и началось", - рассказала живущая по соседству пенсионерка.
Ранее мы сообщали, что 57-летняя харьковчанка уже более десяти лет "держит в заложниках" целый жилой дом.
Она периодически затапливает квартиры этажом ниже, не выключает газ или бросается на людей с угрозами. Кроме того, женщина собирает в своей квартире горы мусора с улицы.
Напомним, сосед превратил жизнь семьи переселенцев в ад в Кривом Роге, дети заикаются.
Как сообщала Politeka, сосед атаковал школьницу в Киеве.
Также Politeka писала, что 17-летний рецидивист расправился с соседкой на Харьковщине.