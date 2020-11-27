Многодетная мать в Днепре стягивает мусор домой

Напомним, что в ночь на 26 ноября в полицию поступил звонок от живущих там детей.

Ребята жаловались на поведение сожительницы их дяди. Как выяснилось, пьяная женщина вела себя неадекватно и начала распускать руки.

Как выяснили журналисты "Відкритого" в захламленном доме живут сразу 2 семьи: женщина с 7-ю детьми, а также её брат с сожительницей.

Как видно на опубликованных кадрах, двор дома просто завален различным мусором и отходами.

По слова соседей, женщина не первый год промышляет сбором всячины и даже обучает этому своих несовершеннолетних детей.



"Мы с ней уже очень долго боремся, всё бесполезно", - поделился мужчина, который каждый день из своего окна видит бардак по-соседству.

Еще одна соседка поделилась, что при живых родителях женщины такого не было.



"Потом они умерли, а она родила седьмого ребенка, вот всё и началось", - рассказала живущая по соседству пенсионерка.



Ранее мы сообщали, что 57-летняя харьковчанка уже более десяти лет "держит в заложниках" целый жилой дом.

Она периодически затапливает квартиры этажом ниже, не выключает газ или бросается на людей с угрозами. Кроме того, женщина собирает в своей квартире горы мусора с улицы.

Напомним, сосед превратил жизнь семьи переселенцев в ад в Кривом Роге, дети заикаются.

Как сообщала Politeka, сосед атаковал школьницу в Киеве.

Также Politeka писала, что 17-летний рецидивист расправился с соседкой на Харьковщине.





