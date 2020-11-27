У Дніпрі затримали банду, яку підозрюють у рейдерських захопленнях

Як передає Politeka.net, про успішну операцію розповіли у прес-службі обласного управління поліції.

Відомо, що угруповання складалося з семи осіб. Передбачувані злочинці займалися рейдерством і брали "замовні" справи.

Під час затримання були задіяні правоохоронці з багатьох силових відомств області. Працювали "молодчики" з 2018 року. Першою їх метою став ринок будівельних матеріалів у Дніпрі, працівники якого згодом платили їм "данину".

Також поліцейські встановили причетність фігурантів до нападу на медичного працівника на замовлення.