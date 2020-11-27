У Дніпрі затримали банду, яку підозрюють у рейдерських захопленнях
Як передає Politeka.net, про успішну операцію розповіли у прес-службі обласного управління поліції.
Відомо, що угруповання складалося з семи осіб. Передбачувані злочинці займалися рейдерством і брали "замовні" справи.
Під час затримання були задіяні правоохоронці з багатьох силових відомств області. Працювали "молодчики" з 2018 року. Першою їх метою став ринок будівельних матеріалів у Дніпрі, працівники якого згодом платили їм "данину".
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Також поліцейські встановили причетність фігурантів до нападу на медичного працівника на замовлення.
За даними поліцейських, в банді також замішаний колишній міліціонер, який надавав юридичні послуги під час рейдерських захоплень.
Раніше ми повідомляли, що під Дніпром дві дівчини обкрадають пенсіонерів.
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