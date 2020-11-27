В Днепре задержали банду, которую подозревают в рейдерских захватах

Как передает Politeka.net, об успешной операции рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Известно, что группировка состояла с семи человек. Предполагаемые преступники занимались рейдерством и брали "заказные" дела.

Во время задержания были задействованы правоохранители со многих силовых ведомств области. Работали "молодчики" с 2018 года. Первой их целью стал рынок строительных материалов в Днепре, работники которого впоследствии захвата платили им "дань".

Также полицейские установили причастность фигурантов к нападению на медицинского работника по заказу.