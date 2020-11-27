В Днепре задержали банду, которую подозревают в рейдерских захватах
Как передает Politeka.net, об успешной операции рассказали в пресс-службе областного управления полиции.
Известно, что группировка состояла с семи человек. Предполагаемые преступники занимались рейдерством и брали "заказные" дела.
Во время задержания были задействованы правоохранители со многих силовых ведомств области. Работали "молодчики" с 2018 года. Первой их целью стал рынок строительных материалов в Днепре, работники которого впоследствии захвата платили им "дань".
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка»
"Сложила одежду на берегу и уплыла": на Одесчине учительница сделала фатальный шаг, кадры трагедии
Полиция обнаружила 15-летнюю школьницу, пропавшую на Одесчине: "искали целую неделю"
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Также полицейские установили причастность фигурантов к нападению на медицинского работника по заказу.
По данным полицейских, в банде также замешан бывший милиционер, который оказывал юридические услуги во время рейдерских захватов.
Ранее мы сообщали, что под Днепром две девушки обворовывают пенсионеров.
Как рассказал сын жертвы, двое неизвестных женщин втерлись в доверие к его маме в селе Веселая Ивановка и украли все деньги.