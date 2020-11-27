Під Дніпром дві дівчини обкрадають пенсіонерів



Як передає Politeka.net, про нахабну схему розповів Роман Іщенко у соцмережах.

За словами чоловіка, двоє невідомих жінок втерлися в довіру до його мами в селі Весела Іванівка.

"У моєї бабусі була вкрадена енна сума грошей, дві молоді особистості (жіночої статі) років 20-25 втерлися в довіру, поки одна відволікала бабусю, друга шастала по будинку в пошуках здобичі. У підсумку бабуся без грошей", - поділився чоловік.

Також Роман розповів про прикмети злочинниць.

"Одна невисокого зросту чорненька, друга трохи вище руда. Походу не місцеві, з П'ятихаток. Якщо є у кого є яка-небудь інформація - дайте знати. Бережіть своїх рідних і близьких", - повідомив чоловік.