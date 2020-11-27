Під Дніпром дві дівчини обкрадають пенсіонерів
Як передає Politeka.net, про нахабну схему розповів Роман Іщенко у соцмережах.
За словами чоловіка, двоє невідомих жінок втерлися в довіру до його мами в селі Весела Іванівка.
"У моєї бабусі була вкрадена енна сума грошей, дві молоді особистості (жіночої статі) років 20-25 втерлися в довіру, поки одна відволікала бабусю, друга шастала по будинку в пошуках здобичі. У підсумку бабуся без грошей", - поділився чоловік.
Також Роман розповів про прикмети злочинниць.
"Одна невисокого зросту чорненька, друга трохи вище руда. Походу не місцеві, з П'ятихаток. Якщо є у кого є яка-небудь інформація - дайте знати. Бережіть своїх рідних і близьких", - повідомив чоловік.
Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському Дніпропетровської області промишляв серійний злодій. Чоловік вибирав транспортні засоби, на яких була відсутня Сигналізація.
Він чекав, коли власники авто відійдуть, а потім зламував замок і викрадав з салону особисті речі. Якщо в салоні не знаходив нічого цінного, то знімав автомобільний акумулятор.
Нагадаємо, у Дніпрі дитина влаштувала пожежу в будинку, кадри: "бабуся, що випила, відпочивала в іншій кімнаті".
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