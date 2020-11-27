Под Днепром две девушки обворовывают пенсионеров

Как передает Politeka.net, о наглой схеме рассказал Роман Ищенко в соцсетях.

По словам мужчины, двое неизвестных женщин втерлись в доверие к его маме в селе Веселая Ивановка.

"У моей бабушки была украдена энная сумма денег, две молодые личности (женского пола) лет 20-25 втёрлись в доверие, пока одна отвлекала бабушку, вторая шныряла по дому в поисках добычи. В итоге бабушка без денег", - поделился мужчина.
Также Роман рассказал о приметах преступниц.
"Одна невысокого роста черненькая, вторая чуть выше рыжая. Походу не местные, из Пятихаток. Если есть у кого нибудь какая-либо информация - дайте знать. Берегите своих родных и близких", - сообщил мужчина.


Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области промышлял серийный вор. Мужчина выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация.

молоток. преступник

Он поджидал, когда владельцы авто отойдут, а потом взламывал замок и похищал из салона личные вещи. Если в салоне не находил ничего ценного, то снимал автомобильный аккумулятор.

Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".

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