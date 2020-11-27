У Дніпрі пішов з життя легкоатлет Андрій Батраченко

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області у Facebook.



"Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області висловлює щирі співчуття рідним і близьким Батраченка Андрія Вікторовича, у зв'язку з його раптовою і трагічною смертю", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті 37-річного спортсмена невідома.

Андрій в 2010 році входив до збірної Дніпропетровської області, яка була однією з найсильніших в країні. У нього залишилася дружина і дитина.

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