В Днепре ушел из жизни легкоатлет Андрей Батраченко

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Днепропетровской области в Facebook.



"Федерация легкой атлетики Днепропетровской области выражает искренние соболезнования родным и близким Батраченко Андрея Викторовича, в связи с его внезапной и трагической смертью", - говорится в сообщении.

Причина смерти 37-летнего спортсмена неизвестна.

Андрей в 2010 году входил в сборную Днепропетровской области, которая являлась одной из сильнейших в стране. У него осталась жена и ребенок.

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