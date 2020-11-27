В Днепре ушел из жизни легкоатлет Андрей Батраченко
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Днепропетровской области в Facebook.
"Федерация легкой атлетики Днепропетровской области выражает искренние соболезнования родным и близким Батраченко Андрея Викторовича, в связи с его внезапной и трагической смертью", - говорится в сообщении.
Причина смерти 37-летнего спортсмена неизвестна.
Андрей в 2010 году входил в сборную Днепропетровской области, которая являлась одной из сильнейших в стране. У него осталась жена и ребенок.
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