Чоловік під Дніпром позбувся ніг після укусу павука
Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомив його колега Дмитро Северин.
54-х річний електромонтер Станіслав Бойко, нічого не підозрюючи займався обрізанням винограду на дачі, але відчув укус.
"В ході ускладнень від укусу йому були ампутовані обидві ноги. З Нікополя він був доставлений до Дніпропетровська в реанімаційне відділення лікарні Мечникова. Його сім'я зараз дуже потребує нашого морального і матеріального сприяння як на лікування, так і на реабілітацію", - йдеться в повідомленні.
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Варто зазначити, що Станіслав - учасник бойових дій в Афганістані та ветеран Прикордонних військ.
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