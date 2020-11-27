Чоловік під Дніпром позбувся ніг після укусу павука

Як передає Politeka.net, про це в соцмережах повідомив його колега Дмитро Северин.

54-х річний електромонтер Станіслав Бойко, нічого не підозрюючи займався обрізанням винограду на дачі, але відчув укус.

"В ході ускладнень від укусу йому були ампутовані обидві ноги. З Нікополя він був доставлений до Дніпропетровська в реанімаційне відділення лікарні Мечникова. Його сім'я зараз дуже потребує нашого морального і матеріального сприяння як на лікування, так і на реабілітацію", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Станіслав - учасник бойових дій в Афганістані та ветеран Прикордонних військ.

Раніше ми повідомляли, поблизу села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області виявили величезного павука, який дуже налякав жителів одного з приватних будинків.

Жінка сфотографувала свого "гостя" і поцікавилася у користувачів мережі, що це за вид павука і наскільки він може бути небезпечним для людей.