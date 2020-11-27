Мужчина под Днепром лишился ног после укуса паука
Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщил его коллега Дмитрий Северин.
54-х летний электромонтер Станислав Бойко, ничего не подозревая занимался обрезкой винограда на даче, но почувствовал укус.
"В ходе осложнений от укуса ему были ампутированы обе ноги. Из Никополя он был доставлен в Днепропетровск в реанимационное отделение больницы Мечникова. Его семья сейчас очень нуждается в нашем моральном и материальном содействии как на лечение, так и на реабилитацию", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что Станислав - участник боевых действий в Афганистане и ветеран пограничных войск.
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