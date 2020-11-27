Мужчина под Днепром лишился ног после укуса паука

Как передает Politeka.net, об этом в соцсетях сообщил его коллега Дмитрий Северин.

54-х летний электромонтер Станислав Бойко, ничего не подозревая занимался обрезкой винограда на даче, но почувствовал укус.

"В ходе осложнений от укуса ему были ампутированы обе ноги. Из Никополя он был доставлен в Днепропетровск в реанимационное отделение больницы Мечникова. Его семья сейчас очень нуждается в нашем моральном и материальном содействии как на лечение, так и на реабилитацию", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Станислав - участник боевых действий в Афганистане и ветеран пограничных войск.

Ранее мы сообщали, вблизи села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области обнаружили огромного паука, который очень напугал жителей одного из частных домов.

Женщина сфотографировала своего "гостя" и поинтересовалась у пользователей сети, что это за вид паука и насколько он может быть опасным для людей.