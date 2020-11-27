Дітей у Кривому Розі переводять на дистанційну форму навчання

Як передає Politeka.net, про це повідомили Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

Дане рішення було прийнято у зв'язку з проведенням другого туру виборів і епідеміологічною ситуацією в регіоні.

"Освітній процес в закладах загальної середньої освіти 03, 04, 07, 08 грудня 2020 року буде організовано в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій", - йдеться в повідомленні.





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За його словами, рішення буде прийматися в понеділок, 30 Листопада. Градоначальник упевнений, що"жорсткого локдауну нам не уникнути".



"Хоча б на пару тижнів. Коли? Не знаю. Але я відчуваю в душі, що його не уникнути", - заявив Філатов.

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