Дітей у Кривому Розі переводять на дистанційну форму навчання
Як передає Politeka.net, про це повідомили Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
Дане рішення було прийнято у зв'язку з проведенням другого туру виборів і епідеміологічною ситуацією в регіоні.
"Освітній процес в закладах загальної середньої освіти 03, 04, 07, 08 грудня 2020 року буде організовано в дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій", - йдеться в повідомленні.
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За його словами, рішення буде прийматися в понеділок, 30 Листопада. Градоначальник упевнений, що"жорсткого локдауну нам не уникнути".
"Хоча б на пару тижнів. Коли? Не знаю. Але я відчуваю в душі, що його не уникнути", - заявив Філатов.
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