Детей в Кривом Роге переводят на дистанционную форму обучения

Как передает Politeka.net, об этом сообщили Департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета.

Данное решение было принято в связи с проведением второго тура выборов и эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования 03, 04, 07, 08 декабря 2020 года будет организовано в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.





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Также мы сообщали, что мэр Днепра Борис Филатов рассказал, когда будет принято решение по введении локдауна в городе.



По его словам, решение будет приниматься в понедельник, 30 ноября. Градоначальник уверен, что "жесткого локдауна нам не избежать".



"Хотя бы на пару недель. Когда? Не знаю. Но я чувствую в душе, что его не избежать", - заявил Филатов.

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Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.

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