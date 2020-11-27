Детей в Кривом Роге переводят на дистанционную форму обучения
Как передает Politeka.net, об этом сообщили Департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета.
Данное решение было принято в связи с проведением второго тура выборов и эпидемиологической ситуацией в регионе.
"Образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования 03, 04, 07, 08 декабря 2020 года будет организовано в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в сообщении.
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По его словам, решение будет приниматься в понедельник, 30 ноября. Градоначальник уверен, что "жесткого локдауна нам не избежать".
"Хотя бы на пару недель. Когда? Не знаю. Но я чувствую в душе, что его не избежать", - заявил Филатов.
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